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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
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Def Leppard

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22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

30 сен 2022 : 		 За кулисами DEF LEPPARD

29 авг 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах

8 авг 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными

20 июл 2022 : 		 Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»

12 июл 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

29 июн 2022 : 		 Косметичка от DEF LEPPARD

27 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD — о туре

24 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD исполняет THE BEATLES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

21 июн 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Это был наш самый мокрый концерт за почти 40 лет»

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

15 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

14 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD выпускают джин

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

8 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD попали в десятку в США

2 июн 2022 : 		 Почему для DEF LEPPARD важен формат альбома

30 май 2022 : 		 DEF LEPPARD в программе "Jimmy Kimmel Live!"

30 май 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «А я не против повторить!»

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

27 май 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD
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|||| 22 ноя 2022

Концертное видео DEF LEPPARD



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"Kick", новое концертное видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках "The Stadium Tour" 2022.




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