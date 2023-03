16 мар 2023



На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде



Daily Mail сообщает, что подросток был выпущен под залог после того, как он напал на барабанщика Def Leppard Rick Allen возле отеля Four Seasons во Флориде.



На выходных во Флориде в Seminole Hard Rock Hotel and Casino он должен выступать вместе с группой Mötley Crüe. Rick Allen остановился в отеле Four Seasons и вышел на улицу покурить, когда на него напал 19-летний Макс Эдвард Хартли.



В полицейском отчете полиции Форт-Лодердейла говорится, что Хартли, уроженец Огайо, прятался за колонной у входа в отель, а затем бросился на барабанщика и повалил его на землю, в результате чего тот ударился головой.



Allen, потерявший руку в автомобильной аварии в 1984 году, дал полиции показания под присягой и сказал, что хочет, чтобы Хартли был привлечен к ответственности.



Власти подтвердили, что Аллен "ударился головой о землю, что привело к травме", и на помощь ему из отеля выбежала женщина. Но Хартли напал на нее, нанес ей несколько ударов и оттащил за волосы, после чего скрылся.







