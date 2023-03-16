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Def Leppard

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|||| 16 мар 2023

На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде



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Daily Mail сообщает, что подросток был выпущен под залог после того, как он напал на барабанщика Def Leppard Rick Allen возле отеля Four Seasons во Флориде.

На выходных во Флориде в Seminole Hard Rock Hotel and Casino он должен выступать вместе с группой Mötley Crüe. Rick Allen остановился в отеле Four Seasons и вышел на улицу покурить, когда на него напал 19-летний Макс Эдвард Хартли.

В полицейском отчете полиции Форт-Лодердейла говорится, что Хартли, уроженец Огайо, прятался за колонной у входа в отель, а затем бросился на барабанщика и повалил его на землю, в результате чего тот ударился головой.

Allen, потерявший руку в автомобильной аварии в 1984 году, дал полиции показания под присягой и сказал, что хочет, чтобы Хартли был привлечен к ответственности.

Власти подтвердили, что Аллен "ударился головой о землю, что привело к травме", и на помощь ему из отеля выбежала женщина. Но Хартли напал на нее, нанес ей несколько ударов и оттащил за волосы, после чего скрылся.

DEF LEPPARD Drummer RICK ALLEN Violently Assaulted Outside Florida Hotel




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16 мар 2023
Hellg
Бедолага...

просмотров: 599

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