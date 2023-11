6 ноя 2023



Видео полного выступления DEF LEPPARD



Видео полного выступления DEF LEPPARD, которое состоялось третьего ноября на K-Arena, Yokohama, Japan, доступно для просмотра ниже:



"Take What You Want"

"Let's Get Rocked"

"Animal"

"Foolin'"

"Armageddon It"

"Kick"

"Love Bites"

"Promises"

"This Guitar"

"When Love and Hate Collide" (short acoustic/electric version)

"Rocket"

"Bringin' On the Heartbreak"

"Switch 625" (with drum solo)

"Hysteria"

"Pour Some Sugar On Me"

"Rock of Ages"

"Photograph"







