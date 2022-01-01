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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Def Leppard

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Новое видео DEF LEPPARD



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Kick, новое видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Diamond Star Halos", выходящего 27 мая на Ume:

01. Take What You Want

02. Kick

03. Fire It Up

04. This Guitar (feat. Alison Krauss]

05. Sos Emergency

06. Liquid Dust

07. U Rok Mi

08. Goodbye For Good This Time

09. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can't Help You Now)

13. Lifeless (feat. Alison Krauss)

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity

Watch DEF LEPPARD












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