сегодня



Новое видео DEF LEPPARD



Kick, новое видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Diamond Star Halos", выходящего 27 мая на Ume:



01. Take What You Want



02. Kick



03. Fire It Up



04. This Guitar (feat. Alison Krauss]



05. Sos Emergency



06. Liquid Dust



07. U Rok Mi



08. Goodbye For Good This Time



09. All We Need



10. Open Your Eyes



11. Gimme A Kiss



12. Angels (Can't Help You Now)



13. Lifeless (feat. Alison Krauss)



14. Unbreakable



15. From Here To Eternity



























+0 -0



просмотров: 123