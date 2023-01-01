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Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь сцены»



В недавнем интервью Rolling Stone En Español гитарист DEF LEPPARD Phil Collen рассказал о том, что приходит ему в голову, когда он выходит на сцену со своими коллегами по группе:



«У каждого в группе свой подход. Я всегда говорю, что никогда не боюсь сцены... Мне это нравится, безусловно, но это почти как аватар на сцене. Если я отрепетировал, мой голос хорош, игра на гитаре в норме, а я в форме, то есть уверенность, что аватар просто берёт верх. Так что я могу наслаждаться этим совсем по-другому.



Все участники группы очень разные. И всё сводится к уверенности в себе. Поэтому я могу по-настоящему оценить всё это, я могу видеть всю аудиторию, заряжаться энергией от концерта, и тогда этот опыт становится ещё более глубоким».







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