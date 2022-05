сегодня



Гитарист DEF LEPPARD: «А я не против повторить!»



Гитарист DEF LEPPARD и LAST IN LINE Vivian Campbell ответил на вопрос, не думал ли он о новом сольном альбоме:



«Да — это будет краткий ответ, но тут же добавлю: занятость в DEF LEPPARD и LAST IN LINE практически не оставляет для этого возможности...



Как многие говорили, когда случился COVID и всё словно остановилось, многие люди переосмыслили свою жизнь. Что касается меня, это заставило меня понять, насколько я был занят последние 10 лет или около того. Потому что когда я не работал с DEF LEPPARD, я был в разъездах с LAST IN LINE, и это были постоянные путешествия — день дома, день в разъездах. Поэтому я очень ценил свободное время и занимался другими вещами в своей жизни, которыми всегда хотел заниматься. Я серьёзно увлёкся раллийной ездой и развлекался с машинами. Но сейчас мы возвращаемся к работе, мы сейчас в Лос-Анджелесе, репетируем перед туром с DEF LEPPARD, и я возвращаюсь домой на 12 дней между репетициями и туром, и за эти 12 дней я должен записать гитарные соло для нового альбома LAST IN LINE. Так что, опять же, много всего происходит.



Я бы с удовольствием записал ещё одну пластинку, но для этого мне нужно технически собраться с мыслями и выделить большой промежуток времени, а я не знаю, как это сделать».







+0 -0



просмотров: 102