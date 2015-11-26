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Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen выступил с DJ RAVIDRUMS на специальном EDM/рок-событии в WTR Pool and Grill, Tampa, Florida, — видео доступно ниже.







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