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Def Leppard

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|||| 9 июн 2022

Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD



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Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD, которое состоялось 26 мая в Whisky A Go Go, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Take What You Want
02. Animal
03. Foolin'
04. Armageddon It
05. Kick (live premiere)
06. Love Bites
07. Excitable
08. Rocket
09. Bringin' On The Heartbreak
10. Switch 625
11. Hysteria
12. Pour Some Sugar On Me

Encore:

13. Rock Of Ages
14. Photograph




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