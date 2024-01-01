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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Def Leppard

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3 мар 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

3 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

29 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

25 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

24 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

23 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

20 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

15 янв 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я физически развитый гитарист благодаря тем артистам, которые оказали на меня влияние»

16 дек 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Австралии

21 ноя 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»

13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD
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Концертное видео DEF LEPPARD



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"Photograph", новое концертное видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже. Видео было записано в рамках выступления в Whisky A Go Go в 2022 году.

DEF LEPPARD Performs "Photograph" Live At Whisky A Go Go; Official Video Streaming




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