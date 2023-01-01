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Def Leppard

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Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD



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Профессиональное видео полного клубного выступления DEF LEPPARD, состоявшегося 19 мая в The Leadmill (зал на 850 мест), доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

0:00 - Intro
0:08 - Action (SWEET cover)
4:05 - Fire It Up
7:53 - Let It Go
13:29 - Too Late For Love
19:16 - Excitable
23:51 - Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
28:07 - Slang
30:51 - Kick
35:35 - Bringin' On The Heartbreak
40:12 - Switch 625
43:30 - Rick Allen Drum Solo
45:15 - Hysteria
52:03 - Pour Some Sugar On Me
56:17 - Wasted
1:00:31 - Outro




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