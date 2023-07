сегодня



Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD



Профессиональное видео полного клубного выступления DEF LEPPARD, состоявшегося 19 мая в The Leadmill (зал на 850 мест), доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



0:00 - Intro

0:08 - Action (SWEET cover)

4:05 - Fire It Up

7:53 - Let It Go

13:29 - Too Late For Love

19:16 - Excitable

23:51 - Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)

28:07 - Slang

30:51 - Kick

35:35 - Bringin' On The Heartbreak

40:12 - Switch 625

43:30 - Rick Allen Drum Solo

45:15 - Hysteria

52:03 - Pour Some Sugar On Me

56:17 - Wasted

1:00:31 - Outro







+0 -0



просмотров: 314