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Def Leppard

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Видео с выступления DEF LEPPARD



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Видео с выступления DEF LEPPARD, которое состоялось в рамках Stadium Tour, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Take What You Want"
"Fire It Up" (live debut)
"Animal"
"Foolin'"
"Armageddon It"
"Kick"
"Love Bites"
"Excitable"
"This Guitar" (live debut)
"Have You Ever Needed Someone So Bad" (acoustic)
"Two Steps Behind" (Joe Elliott performing solo)
"Rocket"
"Bringin' on the Heartbreak"
"Switch 625"
"Hysteria"
"Pour Some Sugar on Me"
"Rock of Ages"
"Photograph"

DEF LEPPARD - Fan-Filmed Video Of "Take What You Want" And "Fire It Up" From The Stadium Tour Kick-Off Show Streaming; Complete Setlist Revealed




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