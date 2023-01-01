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Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen в первом интервью "Good Morning America" после нападения сказал:



«Я услышал несколько шагов. А затем тёмная вспышка, и вот я уже лежу на земле. Я упал на спину и продолжил движение, ударился головой о тротуар... Я поднял руку вверх, потому что думал, что на меня снова нападут. И я сказал: "Я вам не угрожаю". Я не думаю, что он знал, кто я. Но он должен был увидеть, что я не представляю угрозы, потому что, знаете, у меня только одна рука».



Затем он сказал, что потеря левой руки в автокатастрофе в 1984 году, когда ему был 21 год, помогла ему лучше справиться с эмоциональными последствиями этого нападения.



«Я сразу же ощутил чувство благодарности за то, что у меня потрясающая жена и невероятная семья. Я начал благодарить высшие силы за то, что я всё ещё жив».







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