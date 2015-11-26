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Def Leppard

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8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD

28 май 2021 : 		 Новое видео гитариста DEF LEPPARD

26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни

22 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура

28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим
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|||| 8 июл 2021

RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD



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RICK ALLEN в рамках недавней беседы подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD после смерти Стива Кларка:

«Мне очень импонировала эта идея. Был ещё талантливый парнишка Huwey Lucas, также мы рассматривали вариант John'a Sykes'a; все эти люди как бы выстроились в очередь. Мне понравилось, что Adrian обладал способностью адаптироваться к ситуации, и попробовать новое было бы интересно. Однако я всё-таки считаю, что выбор в пользу Vivian'a был идеальным».

RICK ALLEN Confirms IRON MAIDEN



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