8 июл 2021



RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD



RICK ALLEN в рамках недавней беседы подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD после смерти Стива Кларка:



«Мне очень импонировала эта идея. Был ещё талантливый парнишка Huwey Lucas, также мы рассматривали вариант John'a Sykes'a; все эти люди как бы выстроились в очередь. Мне понравилось, что Adrian обладал способностью адаптироваться к ситуации, и попробовать новое было бы интересно. Однако я всё-таки считаю, что выбор в пользу Vivian'a был идеальным».







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