17 май 2022



Вокалист DEF LEPPARD сравнил новый альбом с квантовым скачком



В новом интервью немецкому Rockland Radio вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott рассказал о предстоящем альбоме "Diamond Star Halos", который выйдет 27 мая на UMe:



«Если вы фанат DEF LEPPARD, то я думаю, что у вас всегда есть потребность послушать новую музыку, потому что, как бы ни было здорово иметь огромный каталог альбомов, новая музыка поддерживает жизнь группы, поэтому мы хотим поделиться ею с нашими фанатами.



Почему им нужно послушать новую пластинку? Я считаю, что это знаменательный альбом в нашей карьере. Для группы, которая существует уже 45 лет, записать такой сильный альбом на данном этапе нашей карьеры — это, я считаю, большое достижение.



Я сравнивал ситуацию — не альбом, но я сравнивал ситуацию — "Diamond Star Halos" для DEF LEPPARD, я думаю, способен стать тем, чем "Hotel California" был для THE EAGLES или "Rumours" был для FLEETWOOD MAC. И я имею в виду, что то, что было до этого, было прекрасно. На самом деле альбом THE EAGLES "Greatest Hits", который вышел до "Hotel California", является одним из самых продаваемых альбомов всех времён, — это говорит само за себя. И сценарий FLEETWOOD MAC — годы Питера Грина, годы Джереми Спенсера — всё это были блестящие вещи. Но потом они выпустили "Rumours", а THE EAGLES выпустили "Hotel California", и это был квантовый скачок.



И я считаю, что "Diamond Star Halos" — такой квантовый скачок. Это не повторение "Pyromania" или "Hysteria", или любого из наших альбомов. В нём есть все ароматы, которые были у DEF LEPPARD в прошлом, но в нём есть и новые элементы, которые мы никогда не использовали, и я думаю, что наша аудитория готова к этому опыту. Потому что прошло 35 лет с момента выхода "Hysteria", 39 лет с момента выхода "Pyromania", и наша аудитория тоже повзрослела, как и мы. Поэтому я думаю, что они готовы услышать нечто новое. В нём по-прежнему много типичных треков для DEF LEPPARD — "Gimme A Kiss", "SOS Emergency", "Fire It Up" и "Kick" — это всё классические песни DEF LEPPARD, но есть и некоторые композиции, которые, как и у наших героев QUEEN, просто идут по касательной, что немного отличается от того, что было в прошлом».







+1 -1



( 2 ) просмотров: 1051