Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 42
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 14
*Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины 13
*Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв» 13
*EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent' 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 42
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



21 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Австралии

21 ноя 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»

13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»



zoom
Chuck Billy высказал своё мнение о группах, которые во время своих живых выступлений в значительной степени опираются на фонограмму. На YouTube-канале Syncin' Stanley его спросили, как он относится к певцам, использующим для вокала заранее записанные дорожки. Он ответил:

«Я это не одобряю. Я точно не занимаюсь подобным. Думаю, единственный раз, когда мне приходилось петь под фонограмму, это когда мы снимали клипы для MTV. Конечно, это не живое исполнение. Все группы так делают. Вы выступаете под трек и шевелите под музыку губами. Так что это не самое приятное занятие, потому что это не по-настоящему. Поэтому я уверен, что я гораздо ужаснее и угрожающе выгляжу, когда пою вживую, чем в клипе, который вы видите на MTV или где-то ещё. Наверное, есть группы, которым нужна помощь. Я знаю, что есть такие группы, как DEF LEPPARD, которые используют много фонограммы, но это бэк-треки для мощного звучания, потому что вживую все их вокальные партии не передать, если только не пригласить хор. Так что это исключение из правил».

Участники DEF LEPPARD неоднократно отрицали, что используют фонограмму для вокала, а гитарист Phil Collen в интервью Ultimate Classic Rock в 2019 году сказал:

«Мы всегда использовали клавишные и элементы барабанных партий, как, например, в "Rocket", — вживую эту часть сыграть невозможно. Поэтому мы использовали подобные вещи. Наш вокал всегда живой, и это главное отличие — мы живая вокальная группа. Многие другие группы подобного не делают. Они имитируют вокал, и это не совсем они. А мы настоящие»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом