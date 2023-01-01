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Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»



Chuck Billy высказал своё мнение о группах, которые во время своих живых выступлений в значительной степени опираются на фонограмму. На YouTube-канале Syncin' Stanley его спросили, как он относится к певцам, использующим для вокала заранее записанные дорожки. Он ответил:



«Я это не одобряю. Я точно не занимаюсь подобным. Думаю, единственный раз, когда мне приходилось петь под фонограмму, это когда мы снимали клипы для MTV. Конечно, это не живое исполнение. Все группы так делают. Вы выступаете под трек и шевелите под музыку губами. Так что это не самое приятное занятие, потому что это не по-настоящему. Поэтому я уверен, что я гораздо ужаснее и угрожающе выгляжу, когда пою вживую, чем в клипе, который вы видите на MTV или где-то ещё. Наверное, есть группы, которым нужна помощь. Я знаю, что есть такие группы, как DEF LEPPARD, которые используют много фонограммы, но это бэк-треки для мощного звучания, потому что вживую все их вокальные партии не передать, если только не пригласить хор. Так что это исключение из правил».



Участники DEF LEPPARD неоднократно отрицали, что используют фонограмму для вокала, а гитарист Phil Collen в интервью Ultimate Classic Rock в 2019 году сказал:



«Мы всегда использовали клавишные и элементы барабанных партий, как, например, в "Rocket", — вживую эту часть сыграть невозможно. Поэтому мы использовали подобные вещи. Наш вокал всегда живой, и это главное отличие — мы живая вокальная группа. Многие другие группы подобного не делают. Они имитируют вокал, и это не совсем они. А мы настоящие»







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