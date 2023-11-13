13 ноя 2023



Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения



В рамках недавней беседы с Rick'ом Allen'ом у него спросили, ощущает ли он какие-то последствия нападения, случившегося во Флориде:



«Когда я слышу за спиной шаги, я стараюсь использовать витрины магазинов как зеркало заднего вида, чтобы проверить, кто за мной идет. Так что все это есть. Это очень важно. Но я стараюсь справиться с этим как можно быстрее. И я очень хочу вернуться домой и продолжить работу над собой»







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