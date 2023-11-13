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*KERRY KING вернётся в 2024! 50
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Def Leppard

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13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

24 апр 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается

18 апр 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о байопике
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|||| 13 ноя 2023

Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения



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В рамках недавней беседы с Rick'ом Allen'ом у него спросили, ощущает ли он какие-то последствия нападения, случившегося во Флориде:

«Когда я слышу за спиной шаги, я стараюсь использовать витрины магазинов как зеркало заднего вида, чтобы проверить, кто за мной идет. Так что все это есть. Это очень важно. Но я стараюсь справиться с этим как можно быстрее. И я очень хочу вернуться домой и продолжить работу над собой»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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13 ноя 2023
resurgamresponses
если это было не ограбление то это, может быть, была тема "вырубить любого человека с ног", некогда распространенная в штатах. выбирается чел послабже (чтобы вырубить и не получить .....лей) и снимается видос, так что где-то есть видеозапись этого события.
13 ноя 2023
gravitgroove
resurgamresponses, да ради хайпа тот упырь на него прыгнул. Больной на голову тип, всмысле моральный урод. Разве по лицу не видно?

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