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*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Def Leppard

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PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD



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Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen подтвердил, что Adrian Smith из IRON MAIDEN и бывший гитарист WHITESNAKE/THIN LIZZY John Sykes были в числе нескольких музыкантов, которые участвовали в прослушивании для участия в DEF LEPPARD после смерти Стива Кларка. Ещё один бывший участник WHITESNAKE, Vivian Campbell, в итоге получил место в группе.

На пресс-конференции перед концертом Hellfest в Клиссоне, Франция, 16 июня Collen вспомнил процесс прослушивания в рамках поиска нового второго гитариста для DEF LEPPARD после смерти Кларка в январе 1991 года от передозировки наркотиков:

«Мы пригласили пять человек, которых мы знали, — пять друзей. И Vivian сразу же вписался — всё было так, как и должно было быть. Но Adrian тоже великолепен — он отличный певец. Это было ещё одним условием для претендента — умение петь. Были и другие люди. Мы играли с John'ом Sykes'ом — тоже потрясающий музыкант, отличный певец.

Голос Vivian'a был потрясающим. Более того, он вписывался в наш стиль.

С Adrian'ом он играл в контексте того, что мы делали, когда репетировали. Мы исполняли песни DEF LEPPARD, мы не играли песни IRON MAIDEN и DIO, мы исполняли только материал DEF LEPPARD. Так что кто бы ни пришёл в нашу группу, он должен был играть по тем же правилам.

Вот в чём дело. И Viv сразу же вписался. И, как я уже сказал, было всего пять кандидатов. Мы не проводили, например, отбор или что-то в этом роде, потому что, если честно, было всё ещё немного больно после потери Стива. Поэтому нам нужен был кто-то, кто эмоционально будет работать с нами как член семьи. И с Viv'ом сразу же всё получилось. Это было просто замечательно».




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