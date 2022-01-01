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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео ARCH ENEMY 12
*Новое видео HELLOWEEN 11
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Def Leppard

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29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

27 май 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 май 2022 : 		 JOE ELLIOTT: «Новый альбом DEF LEPPARD не появился бы, если бы не пандемия»

23 май 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

19 май 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD поработал с женой

17 май 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD сравнил новый альбом с квантовым скачком

3 май 2022 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

20 апр 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

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21 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD — о новом альбоме

17 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD

16 мар 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD выйдет завтра

15 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD отметили 42 года "On Through The Night"

25 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли я бы не стал играть»

21 фев 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от BOMBER ALLEY

12 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD уверен, что туру с MÖTLEY CRÜE быть

30 ноя 2021 : 		 DEF LEPPARD могут что-то выпустить

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Мог потерять и правую»

9 авг 2021 : 		 DEF LEPPARD отметят годовщину "High 'N' Dry"

21 июл 2021 : 		 DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое

8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать
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Видео с выступления DEF LEPPARD



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Видео с выступления DEF LEPPARD, которое состоялось в клубе Whisky A Go Go для слушателей SiriusXM, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Take What You Want
02. Animal
03. Foolin'
04. Armageddon It
05. Kick (live premiere)
06. Love Bites
07. Excitable
08. Rocket
09. Bringin' On The Heartbreak
10. Switch 625
11. Hysteria
12. Pour Some Sugar On Me

Encore:

13. Rock Of Ages
14. Photograph








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