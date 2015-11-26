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Def Leppard

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20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле
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Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге



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В рамках недавней беседы с барабанщиком DEF LEPPARD Rick'ом Alien'ом у него спросили, не думал ли он написать книгу:

«Мня несколько раз предлагали написать книгу в разных издательствах, но все они хотели что-то рок-н-ролльное, а это не то, чтобы мне хотелось. Мне было бы интересно рассказать свою историю — о вызовах, триумфах и о том, что для меня значит стойкость —- книга, которая может помочь другим. Полагаю, что однажды я сосредоточусь на этом занятии».

DEF LEPPARD's RICK ALLEN Doesn't Want To Write A Rock And Roll Tell-All Book



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