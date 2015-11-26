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Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге



В рамках недавней беседы с барабанщиком DEF LEPPARD Rick'ом Alien'ом у него спросили, не думал ли он написать книгу:



«Мня несколько раз предлагали написать книгу в разных издательствах, но все они хотели что-то рок-н-ролльное, а это не то, чтобы мне хотелось. Мне было бы интересно рассказать свою историю — о вызовах, триумфах и о том, что для меня значит стойкость —- книга, которая может помочь другим. Полагаю, что однажды я сосредоточусь на этом занятии».







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