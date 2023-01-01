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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»



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В рамках недавнего интервью Jordi Pinyol у Vivian'a Campbell'a спросили, в чём, с его точки зрения, отличие игры в DEF LEPPARD и LAST IN LINE, на что он ответил:

«Это совершенно разные вещи, особенно если говорить про DEF LEPPARD. В большинстве двухгитарных групп в хард-роке оба, по сути, играют одно и то же; они просто усиливают звук, и один из них солирует, или исполняет гармонию, или что-то ещё. В DEF LEPPARD мы очень редко так поступаем. Мы склонны оркестровать гитарные партии, мы стараемся сделать их более музыкальными. Потому что на записи обычно много гитарных партий, а когда мы играем вживую, нам приходится вслушиваться и разбивать их на две гитарные партии — одну для Phil'a [Collen'а] и одну для меня. Но мы стараемся заниматься оркестровкой больше, чем большинство хард-рок-групп. И, конечно, это проще, когда у тебя два гитариста; ты не выполняешь всю тяжёлую работу.

В LAST IN LINE мне больше нравится экспериментировать, потому что я единственный гитарист, я единственный мелодист в этой группе. Так что это требует от меня большей концентрации, стопроцентной отдачи. Это ещё одно преимущество для меня, связанное с проектом LAST IN LINE. Это реально подняло уровень моей игры. Поскольку я очень много играю в LAST IN LINE, когда я возвращаюсь в DEF LEPPARD, я абсолютно на сто процентов уверен в своих гитарных навыках. Я не думаю, что когда-либо в своей карьере я играл лучше, чем в последние годы, и всё из-за того, что я играю в двух группах. Когда я выступаю с LAST IN LINE, я понимаю, что это совсем другая задача, нежели когда я играю в DEF LEPPARD. В LEPPARD мы играем ради песни. В LAST IN LINE всё гораздо свободнее. Мы можем идти по касательной. В DEF LEPPARD — это шоу с очень жёстким сценарием, с очень высоким уровнем постановки. Мы должны оставаться в рамках параметров шоу. А вокал в DEF LEPPARD — это вообще самая сложная часть: нам нужно с Phil'ом играть на гитаре на высоком уровне, но при этом ещё и петь на том же уровне. Именно в этом и заключается сложность работы в DEF LEPPARD. И наоборот, в LAST IN LINE я отказываюсь петь. Даже если Andrew [Freeman, вокалист LAST IN LINE] всё время просит меня исполнять фоновый вокал, чтобы помочь ему, я категорически отказываюсь, я хочу просто откинуть голову и рубить на своём Les Paul. Так что для меня как гитариста это две очень разные области, но я полагаю, что обе группы только выигрывают от моего участия в других коллективах. За последние годы это придало мне гораздо больше уверенности в своих силах как музыканта».




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