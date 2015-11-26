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Def Leppard

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14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

19 апр 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

11 апр 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEF LEPPARD

28 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

27 мар 2020 : 		 Выход нового релиза DEF LEPPARD отложен

26 мар 2020 : 		 Joe Elliott: «DEF LEPPARD и IRON MAIDEN — единственные, кто выжил из NWOBHM»

24 мар 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «AEROSMITH — настоящая стихия!»

19 мар 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

12 мар 2020 : 		 DEF LEPPARD планируют сочинение нового материала

4 мар 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не хочет никогда уходить на пенсию

3 мар 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 фев 2020 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет весной

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет DEF LEPPARD выйдет весной
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|||| 14 июл 2020

30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя



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DEF LEPPARD запустили серию видеороликов, названных "30 Day Fitness Challenge With Phil Collen", которые включают 30-дневную фитнес-программу. Collen'у 62 года, и он старается держать себя в форме. Видео о первой неделе доступно ниже.

DEF LEPPARD








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Davmust


14 июл 2020, 15:06		Красавчик!

LU777


14 июл 2020, 22:45		Да!
Молодец!
На гитаре то играть не надо.... в такой группе и так всё вытянут.
А вот в зале без тренировки никак...иначе форма спадёт-не айс.


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