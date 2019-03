сегодня



Теперь официально: BRIAN MAY введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла



Этой весной гитарист QUEEN Brian May введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла.



34-я ежегодная церемония вступления в Зал славы рок-н-ролла состоится 29 марта в Бруклине, в нью-йоркском Barclays Center.



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen сказал, что May был «совершенно очевидным» выбором для того, чтобы ввести группу в Зал славы.



«Мы играли в Лас-Вегасе всего несколько месяцев назад, а QUEEN выступали буквально за углом, и я столкнулся с Brian'ом в спортзале, — вспоминает он. — И он сказал: "Ты сегодня играешь?" Я ответил: "Да". Он сказал: "Я тоже". Он говорит: "Во сколько ты заканчиваешь?" И я сказал: "Мы заканчиваем около 11". Он сказал: "Мы заканчиваем в 8. Я приду позже. Я закончу и сразу приду". Он сдержал слово. Он выступил с QUEEN, и он пришёл. И это было просто потрясающе. Brian — один из тех, кто больше всего повлиял на меня. Я люблю его. Я просто не могу выразить словами, какой он потрясающий. И мы все такие — мы большие фанаты QUEEN и фанаты Brian'a».



Два года назад Тодд Месек из Зала славы рассказал, как комитет выбирает ведущих для каждой церемонии: «Они ищут эти связи и глубокую признательность, чтобы ведущие могли от всего сердца говорить о влиянии номинантов — как на себя, так и на поклонников в целом».



Гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell сказал, что он и его коллеги по группе «взволнованы» из-за предстоящей церемонии: «DEF LEPPARD никогда не были группой, получавшей много наград, хотя у нас невероятно преданная фанатская база, и она таковой является много лет. И я думаю, что один из самых захватывающих аспектов вхождения в Зал славы — это то, что мы получили самый большое количество фанатских голосов за всю историю. Поэтому я думаю, что это для нас значит столько же, если не больше».











