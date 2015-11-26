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Def Leppard

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14 мар 2019 : 		 Теперь официально: BRIAN MAY введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла

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29 ноя 2018 : 		 Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD

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28 май 2018 : 		 Гитарист TRIXTER вновь выступает с DEF LEPPARD

24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

27 мар 2018 : 		 Первый из четырех бокс-сетов DEF LEPPARD выйдет летом

8 мар 2018 : 		 Винил DEF LEPPARD выйдет весной

23 ноя 2017 : 		 DEF LEPPARD приступили к сочинению

31 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD
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Теперь официально: BRIAN MAY введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла



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Этой весной гитарист QUEEN Brian May введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла.

34-я ежегодная церемония вступления в Зал славы рок-н-ролла состоится 29 марта в Бруклине, в нью-йоркском Barclays Center.

Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen сказал, что May был «совершенно очевидным» выбором для того, чтобы ввести группу в Зал славы.

«Мы играли в Лас-Вегасе всего несколько месяцев назад, а QUEEN выступали буквально за углом, и я столкнулся с Brian'ом в спортзале, — вспоминает он. — И он сказал: "Ты сегодня играешь?" Я ответил: "Да". Он сказал: "Я тоже". Он говорит: "Во сколько ты заканчиваешь?" И я сказал: "Мы заканчиваем около 11". Он сказал: "Мы заканчиваем в 8. Я приду позже. Я закончу и сразу приду". Он сдержал слово. Он выступил с QUEEN, и он пришёл. И это было просто потрясающе. Brian — один из тех, кто больше всего повлиял на меня. Я люблю его. Я просто не могу выразить словами, какой он потрясающий. И мы все такие — мы большие фанаты QUEEN и фанаты Brian'a».

Два года назад Тодд Месек из Зала славы рассказал, как комитет выбирает ведущих для каждой церемонии: «Они ищут эти связи и глубокую признательность, чтобы ведущие могли от всего сердца говорить о влиянии номинантов — как на себя, так и на поклонников в целом».

Гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell сказал, что он и его коллеги по группе «взволнованы» из-за предстоящей церемонии: «DEF LEPPARD никогда не были группой, получавшей много наград, хотя у нас невероятно преданная фанатская база, и она таковой является много лет. И я думаю, что один из самых захватывающих аспектов вхождения в Зал славы — это то, что мы получили самый большое количество фанатских голосов за всю историю. Поэтому я думаю, что это для нас значит столько же, если не больше».



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Alex Chernyatinsky


14 мар 2019, 14:25		Ну всё. Как говорили когда-то "теперь три дня не с..ать после этого".

Extrawurst


14 мар 2019, 14:48		Роцкеры-бунтари мечтают попасть в бесполезный зал славы и потусоваться на банкете под пафосные речи с бумажки, ещё и вводят друг друга - настоящий металл.

НELLECTOR


14 мар 2019, 15:02		Какие роцкеры-бунтари? Какой металл?
Вроде написано про гопников Def Leppard и Кудрявого.

Petrovich Sexyy


14 мар 2019, 15:09		"Роцкеры-бунтари"

Тоже имеют свойство взрослеть, стареть и т.д. и т.п.


Я вот жду только, когда Ларс введет Рыжего))

Flaming


14 мар 2019, 15:54		Мелкого тамошний партком не утвердит.
Он на Рыжего не влиял, а только Здорового подраться на него науськивал
:-))

Элис Купер пусть вводит. Или Стив Джонс.

Sw0Rn


14 мар 2019, 16:18		Большая честь для них!)

gravitgroove


14 мар 2019, 17:16		для поп рок/метал неплохая группа, мне нравилось их звучание на "истерии" - не смотря на откровенную инфантильную попсовость материала. Думаю, было бы лучше если бы их туда вводил Браин Адамс.


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