сегодня



Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!



В рамках недавнего разговора с гитаристом DEF LEPPARD Phil'ом Collen'ом тот выразил уверенность, что "The Stadium Tour" пройдет в 2021:



«Я уверен в этом если они запустят вакцину. И так будет по всему миру. Ты думаешь: "Они придут к этому и этому?" Так что я не знаю, позволят ли они путешествовать или сможем ли мы летать или даже перемещаться по нашей стране. Так что все выглядит оптимистично — или нет. Мы и правда не знаем. Все сводится к тому, насколько каждый хорошо справляется с пандемией и ее атрибутами».



Старт тура намечен на 19 июня в Nashville, Tennessee и должен завершиться 12 сентября в Nashville, Tennessee.













+0 -0



просмотров: 188

