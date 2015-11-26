сегодня



Барабанщик DEF LEPPARD : «Мог потерять и правую»



Rick Allen в рамках недавнего интервью коснулся темы потери руки в 1984 году:



«Не так много людей знают об этом, но я очень сильно повредил правую руку [в аварии 1984 года], и во время процесса заживления в больнице мне сказали: "Есть вероятность, что вы можете потерять и правую руку. Поэтому, когда я смог пережить этот ужасный период времени и избавиться от инфекции, а затем восстановить кость и руку, вы можете себе представить, как я был благодарен. И я думаю, что это о чём-то говорит. Для меня отпечаток руки — это знак благодарности за то, что я всё ещё могу делать то, что делаю. А я приложил руку ко многому — от игры на барабанах до художественных работ и, очевидно, ко всему, что я делаю. Так что это довольно символично. Она у меня единственная, но я очень счастлив, что она у меня есть [смеётся]».







</div>





+0 -1



просмотров: 346

