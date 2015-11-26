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Def Leppard

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23 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Мог потерять и правую»

9 авг 2021 : 		 DEF LEPPARD отметят годовщину "High 'N' Dry"

21 июл 2021 : 		 DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое

8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD

28 май 2021 : 		 Новое видео гитариста DEF LEPPARD

26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни

22 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура

28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе
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Барабанщик DEF LEPPARD: «Мог потерять и правую»



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Rick Allen в рамках недавнего интервью коснулся темы потери руки в 1984 году:

«Не так много людей знают об этом, но я очень сильно повредил правую руку [в аварии 1984 года], и во время процесса заживления в больнице мне сказали: "Есть вероятность, что вы можете потерять и правую руку. Поэтому, когда я смог пережить этот ужасный период времени и избавиться от инфекции, а затем восстановить кость и руку, вы можете себе представить, как я был благодарен. И я думаю, что это о чём-то говорит. Для меня отпечаток руки — это знак благодарности за то, что я всё ещё могу делать то, что делаю. А я приложил руку ко многому — от игры на барабанах до художественных работ и, очевидно, ко всему, что я делаю. Так что это довольно символично. Она у меня единственная, но я очень счастлив, что она у меня есть [смеётся]».

DEF LEPPARD





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