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Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD



Шестнадцатого октября Eagle Rock Entertainment на отдельных дисках выпустят концертные релизы DEF LEPPARD — "Hysteria At The O2" и "Hits Vegas: Live At Planet Hollywood". Каждый релиз будет доступен на двойном CD, а одиннадцатого декабря на прозрачно-голубом виниле выйдет "Hits Vegas". Видео на композицию "Now", взятое из "Hits Vegas", доступно ниже.







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