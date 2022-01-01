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Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли я бы не стал играть»



Rick Allen, известный не только как барабанщик DEF LEPPARD, но и как успешный автор картин, проведёт очередную выставку 17 и 18 марта. И, говоря о своих новых работах, он заметил:



«С уходом Чарли закончилась эпоха... Если бы не он, то я бы не стал барабанщиком... очень милый человек, с которым мне выпала честь встретиться!»











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