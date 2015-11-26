8 июл 2021



Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN



Phil Collen в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как зародилось сотрудничество с Chaka Khan:



«Беверли Бонд создала несколько лет назад программу "Black Girls Rock!", которая направлена на расширение прав и возможностей цветных женщин, цветных девочек, которые не имеют права голоса. Женщине и так нелегко, а чернокожей женщине ещё хуже — взросление и все остальное. Поэтому они просто дают право голоса, они дают силу и вдохновение цветным молодым женщинам.



Я отец трёх чернокожих девочек. У меня три дочери. Их мамы — чернокожие. Они считаются чернокожими женщинами или маленькими девочками. Так что мне это близко. Моя жена — чернокожая.



Я знаю Беверли, и моя жена Хелен работала с ней много лет. Это произошло, когда она сказала: "Мы собираем несколько артистов, и было бы здорово, если бы ты сыграла на гитаре с Chaka". Я подумал: "О мой Бог. Она один из моих кумиров!"»





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