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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 13
*Новое видео KID ROCK 12
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Def Leppard

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16 мар 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD выйдет завтра

15 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD отметили 42 года "On Through The Night"

25 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли я бы не стал играть»

21 фев 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от BOMBER ALLEY

12 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD уверен, что туру с MÖTLEY CRÜE быть

30 ноя 2021 : 		 DEF LEPPARD могут что-то выпустить

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Мог потерять и правую»

9 авг 2021 : 		 DEF LEPPARD отметят годовщину "High 'N' Dry"

21 июл 2021 : 		 DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое

8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD

28 май 2021 : 		 Новое видео гитариста DEF LEPPARD

26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни

22 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура

28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал
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|||| 16 мар 2022

Новая песня DEF LEPPARD выйдет завтра



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DEF LEPPARD 17 марта в рамках программы "Zoe Ball Breakfast Show" представят новый сингл, который будет включен в альбом "Diamond Star Halos".

DEF LEPPARD To Release














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