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DEF LEPPARD работают над чем-то новым



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott в интервью Cleveland.com подтвердил, что группа «готова к игре», намекнув тем самым на работу над новым материалом.



«Знаете, мы всегда утверждали, что единственное, чего мы должны попытаться достичь до того, как нам дадут по башке или мы исчезнем, — это попасть в один ряд с великими: Lennon-McCartney, Jagger-Richards, Ray Davies, Pete Townshend. Возможно, мы никогда этого не сделаем, но мы никогда не перестанем пытаться. Мы не заинтересованы в том, чтобы пытаться быть кем-то из второго эшелона из серии: "О, ну это пойдёт". Это как если кому-то не удаётся взобраться на Эверест, но если он настолько отчаялся, то в следующем году он попробует снова. Так и мы относимся к тому, что делаем, поэтому мы просто будем стараться изо всех сил и продолжим в том же духе».







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