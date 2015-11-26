сегодня



DEF LEPPARD могут что-то выпустить



Rick Allen в рамках недавнего интервью вновь намекнул, что группа готовит что-то новое:



«Дело вот в чём: у DEF LEPPARD всегда есть новая музыка. Другое дело — попадёт ли она в подборку. Но песни создаются постоянно, особенно в век технологий и необязательного нахождения в одной комнате с другим человеком. Очевидно есть вещи, о которых я не могу говорить, но в недалёком будущем, я уверен, люди получат возможность услышать новую музыку».



На вопрос о том, важно ли для DEF LEPPARD по-прежнему выпускать полноформатные альбомы или есть вероятность, что группа будет выпускать по несколько песен за раз, он ответил:



«Мы как группа постоянно колеблемся туда-сюда, то и дело думая: "Может быть, нам стоит выпустить несколько песен, чтобы хоть как-то продвинуться вперёд?" Но потом наши олдскульные взгляды восклицают: "Ах, мы всегда делали так, зачем сейчас что-то менять?" Думаю, это зависит от того, сколько вам лет. Я думаю, что некоторые меломаны были бы счастливы просто собирать всё подряд, и не обязательно от одной и той же группы».







</div>





+0 -0



просмотров: 101

