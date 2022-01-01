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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Def Leppard

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19 май 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD поработал с женой

17 май 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD сравнил новый альбом с квантовым скачком

3 май 2022 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

20 апр 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

26 мар 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

21 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD — о новом альбоме

17 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD

16 мар 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD выйдет завтра

15 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD отметили 42 года "On Through The Night"

25 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли я бы не стал играть»

21 фев 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от BOMBER ALLEY

12 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD уверен, что туру с MÖTLEY CRÜE быть

30 ноя 2021 : 		 DEF LEPPARD могут что-то выпустить

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Мог потерять и правую»

9 авг 2021 : 		 DEF LEPPARD отметят годовщину "High 'N' Dry"

21 июл 2021 : 		 DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое

8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD
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Барабанщик DEF LEPPARD поработал с женой



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Rick Allen принял участие в записи композиции своей жены Lauren Monroe "If You Want". Этот трек войдёт в её новую работу "Messages From Aphrodite".




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