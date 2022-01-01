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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 52
*CORONER начнут запись зимой 32
*Умер Дэн Маккаферти 28
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Def Leppard

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9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

30 сен 2022 : 		 За кулисами DEF LEPPARD

29 авг 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах

8 авг 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными

20 июл 2022 : 		 Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»

12 июл 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

29 июн 2022 : 		 Косметичка от DEF LEPPARD

27 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD — о туре

24 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD исполняет THE BEATLES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

21 июн 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Это был наш самый мокрый концерт за почти 40 лет»

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

15 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

14 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD выпускают джин

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

8 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD попали в десятку в США

2 июн 2022 : 		 Почему для DEF LEPPARD важен формат альбома

30 май 2022 : 		 DEF LEPPARD в программе "Jimmy Kimmel Live!"

30 май 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «А я не против повторить!»

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

27 май 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 май 2022 : 		 JOE ELLIOTT: «Новый альбом DEF LEPPARD не появился бы, если бы не пандемия»
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Барабанщик DEF LEPPARD — о травме



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Rick Allen в рамках недавней беседы рассказал о том, как сумел справиться с потерей руки:

«Я правда не хотел оставаться в этом мире и чувствовал себя поверженным. Многие мои сверстники, многие фанаты, моя семья... Было много поддержки, все они пытались помочь мне подняться, и в конце концов у меня получилось. Я дошёл до точки, когда понял, что могу справиться... Только после этого я открыл для себя силу человеческого духа, и это по-настоящему помогло мне достичь того уровня, на котором я сейчас нахожусь».




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