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Барабанщик DEF LEPPARD — о травме



Rick Allen в рамках недавней беседы рассказал о том, как сумел справиться с потерей руки:



«Я правда не хотел оставаться в этом мире и чувствовал себя поверженным. Многие мои сверстники, многие фанаты, моя семья... Было много поддержки, все они пытались помочь мне подняться, и в конце концов у меня получилось. Я дошёл до точки, когда понял, что могу справиться... Только после этого я открыл для себя силу человеческого духа, и это по-настоящему помогло мне достичь того уровня, на котором я сейчас нахожусь».







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