Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 39
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD

28 май 2021 : 		 Новое видео гитариста DEF LEPPARD

26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни

22 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура

28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать



*
zoom
*
* *
Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen в недавней беседе признался, что готов к биографии:

«Я начал писать такую книгу много лун назад. Но в то время, я думаю, издатель искал что-то шокирующее, а я не хотел делать ничего подобного. Я хотел написать что-то более вдохновляющее, что-то, что посвящено тому, как пройти через то, через что прошёл я, и выйти с другой стороны с чувством собственного достоинства и изящества (он имеет в виду автомобильную аварию 1984 года, в результате которой он потерял левую руку). Так что, возможно, я вернусь к этому вопросу. Но сейчас я очень занят другими делами».

DEF LEPPARD





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 359

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом