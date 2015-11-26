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Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen в недавней беседе признался, что готов к биографии:



«Я начал писать такую книгу много лун назад. Но в то время, я думаю, издатель искал что-то шокирующее, а я не хотел делать ничего подобного. Я хотел написать что-то более вдохновляющее, что-то, что посвящено тому, как пройти через то, через что прошёл я, и выйти с другой стороны с чувством собственного достоинства и изящества (он имеет в виду автомобильную аварию 1984 года, в результате которой он потерял левую руку). Так что, возможно, я вернусь к этому вопросу. Но сейчас я очень занят другими делами».







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