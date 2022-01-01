Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*Новое видео гитариста METALLICA 8
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*У OZZY OSBOURNE COVID-19 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



3 май 2022 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

20 апр 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

26 мар 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

21 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD — о новом альбоме

17 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD

16 мар 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD выйдет завтра

15 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD отметили 42 года "On Through The Night"

25 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли я бы не стал играть»

21 фев 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от BOMBER ALLEY

12 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD уверен, что туру с MÖTLEY CRÜE быть

30 ноя 2021 : 		 DEF LEPPARD могут что-то выпустить

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Мог потерять и правую»

9 авг 2021 : 		 DEF LEPPARD отметят годовщину "High 'N' Dry"

21 июл 2021 : 		 DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое

8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD

28 май 2021 : 		 Новое видео гитариста DEF LEPPARD

26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от DEF LEPPARD



zoom
"Take What You Want", официальное видео с текстом от группы DEF LEPPARD, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Diamond Star Halos", выходящего 27 мая на Ume.

Трек-лист:

01. Take What You Want

02. Kick

03. Fire It Up

04. This Guitar (feat. Alison Krauss]

05. Sos Emergency

06. Liquid Dust

07. U Rok Mi

08. Goodbye For Good This Time

09. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can't Help You Now)

13. Lifeless (feat. Alison Krauss)

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity
















Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом