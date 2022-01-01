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JOE ELLIOTT: «Новый альбом DEF LEPPARD не появился бы, если бы не пандемия»



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott дал интервью изданию Independent. Ниже приведены выдержки из беседы.



Elliott рассказал о том, как появился новый альбом:



«Мы планировали начать гастроли в 2020 году, но не с новым альбомом. А потом у нас появилось столько времени, и мы снова начали сочинять».



Он рассказал, как работал над новым материалом:



«Я могу оставаться дома с семьёй и при этом делать отличные записи. У каждого из нас есть домашняя студия, так что это было не так сложно».



Joe поведал о том, что нового альбома не было бы без пандемии:



«Новый альбом не появился бы, если бы не пандемия. Мы бы отправились в турне, которое, я уверен, было бы успешным, но мы бы отправились в тур, по сути, играя подборку песен из нашего каталога. Теперь же мы будем выступать на стадионах, исполняя три-четыре новые песни.



Мы вполне могли бы пойти в студию после окончания тура, чтобы доделать четыре или пять песен, которые у нас были в запасе, но они бы получились совсем не такими, какими получились, потому что мы бы делали это в другой обстановке».



Elliott заявил, что ему понравилось записывать альбом дистанционно, и настаивает, что именно так будут записываться все будущие альбомы:



«Мы никогда больше не будем записывать альбом традиционным способом. Зачем нам это? Так гораздо веселее».



Это дало возможность каждому участнику группы проявить творческий подход и высказать те идеи, которые они, возможно, не стали бы обсуждать ранее:



«Phil [Collen, гитарист] говорит: "У меня есть песня, которую я написал на укулеле", и мы не смеялись при мысли, что она звучит как Джордж Формби. А я сочиняю песню на пианино, и все абсолютно открыты для новых идей».







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