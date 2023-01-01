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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Def Leppard

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25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

24 апр 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается

18 апр 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о байопике

3 апр 2023 : 		 Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...

31 мар 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

22 мар 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Я пел с призраком, который жив»

20 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку

18 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь сцены»

17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 мар 2023 : 		 На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде

14 мар 2023 : 		 Книга о DEF LEPPARD весной

8 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о поддерке туровых команд в пандемию

2 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»
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DEF LEPPARD в Швейцарии



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DEF LEPPARD опубликовали новый эпизод о европейских гастролях — на очереди Швейцария и Англия.

DEF LEPPARD вЂ“ Behind The World Tour Episode 10: Switzerland And England (Wembley Stadium) Streaming




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