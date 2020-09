18 сен 2020



Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях



Шестнадцатого октября Eagle Rock Entertainment на отдельных дисках выпустят концертные релизы DEF LEPPARD, "Hysteria At The O2" и "Hits Vegas: Live At Planet Hollywood". Каждый релиз будет доступен на двойном CD, а одиннадцатого декабря на прозрачно голубом виниле выйдет "Hits Vegas".

















+0 -0



просмотров: 177