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Def Leppard

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VIVIAN CAMPBELL намекнул, кто представит DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла



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VIVIAN CAMPBELL намекнул, кто представит DEF LEPPARD на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла весной этого года — об этом музыкант рассказал в эфире 96.1 KLPX:

«До меня доходили слухи. Не знаю, публичны они или нет. Но узнать это было несложно. Это джентльмен, который является большим фанатом группы и давным-давно дружен с её участниками».

На просьбу дать более конкретный намёк на личность того, кто будет представлять DEF LEPPARD, Campbell ответил: «Он очень умён».

После этого Beth Simmons, которая вела беседу, спросила, не гитарист ли это QUEEN Brian May, и Vivian ответил: «Вполне может быть».

Campbell сказал, что члены DEF LEPPARD «взволнованы» тем, что в конце концов будут введены в Зал славы рок-н-ролла. «DEF LEPPARD никогда не были группой, получавшей много наград в индустрии, хотя у нас невероятно преданная фанатская база, и она существует у нас много, много лет, — сказал он. — И я думаю, что один из самых захватывающих аспектов вхождения в Зал Славы — это то, что мы получили самое большое за всю историю количество голосов фэнов. Поэтому я думаю, что это обстоятельство для нас чуть ли не более значимое, чем само событие».



VIVIAN CAMPBELL Hints That QUEEN




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

xRReth


1 мар 2019, 09:16		Астрологи объявили неделю VC - количество постов о нём увеличивается вдвое!


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