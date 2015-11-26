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VIVIAN CAMPBELL намекнул, кто представит DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла



VIVIAN CAMPBELL намекнул, кто представит DEF LEPPARD на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла весной этого года — об этом музыкант рассказал в эфире 96.1 KLPX:



«До меня доходили слухи. Не знаю, публичны они или нет. Но узнать это было несложно. Это джентльмен, который является большим фанатом группы и давным-давно дружен с её участниками».



На просьбу дать более конкретный намёк на личность того, кто будет представлять DEF LEPPARD, Campbell ответил: «Он очень умён».



После этого Beth Simmons, которая вела беседу, спросила, не гитарист ли это QUEEN Brian May, и Vivian ответил: «Вполне может быть».



Campbell сказал, что члены DEF LEPPARD «взволнованы» тем, что в конце концов будут введены в Зал славы рок-н-ролла. «DEF LEPPARD никогда не были группой, получавшей много наград в индустрии, хотя у нас невероятно преданная фанатская база, и она существует у нас много, много лет, — сказал он. — И я думаю, что один из самых захватывающих аспектов вхождения в Зал Славы — это то, что мы получили самое большое за всю историю количество голосов фэнов. Поэтому я думаю, что это обстоятельство для нас чуть ли не более значимое, чем само событие».















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