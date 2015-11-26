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Def Leppard

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28 мар 2019 : 		 DEF LEPPARD в "The Howard Stern Show"

14 мар 2019 : 		 Теперь официально: BRIAN MAY введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла

1 мар 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL намекнул, кто представит DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла

24 янв 2019 : 		 Гитарист DEF LEPPARD хотел записать кавер-версию ABBA

20 янв 2019 : 		 RICK ALLEN благодарен фанатам за то, что DEF LEPPARD попадут в Зал Славы Рок-н-ролла

13 янв 2019 : 		 Рассказ о туре DEF LEPPARD

8 янв 2019 : 		 JOE ELLIOTT рассказал, что DEF LEPPARD не видели реальных денег до 1988 года

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео DEF LEPPARD

14 дек 2018 : 		 DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла

29 ноя 2018 : 		 Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD

13 окт 2018 : 		 Рождественская песня от DEF LEPPARD

12 окт 2018 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD получил золото

28 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Мика Ронсона

13 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

25 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD, ELYSIAN BREWING и ROCK & BREWS выпускают пиво

19 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD записали кавер на песню DEPECHE MODE

19 июн 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме

1 июн 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

29 май 2018 : 		 DEF LEPPARD записали две песни для SPOTIFY

28 май 2018 : 		 Гитарист TRIXTER вновь выступает с DEF LEPPARD

24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

27 мар 2018 : 		 Первый из четырех бокс-сетов DEF LEPPARD выйдет летом

8 мар 2018 : 		 Винил DEF LEPPARD выйдет весной

23 ноя 2017 : 		 DEF LEPPARD приступили к сочинению
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DEF LEPPARD в "The Howard Stern Show"



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DEF LEPPARD побывали в программе "The Howard Stern Show", где исполнили несколько песен в акустике — видео доступно ниже.



DEF LEPPARD: Interview And Performance Video From 'The Howard Stern Show'










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