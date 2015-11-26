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Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen совместно с женой Lauren Monroe 23 января проведут виртуальное мероприятие, все собранные средства от которого будут направлены в фонд Sweet Relief Musicians, помогающий тем представителям музыкальной индустрии, которые из-за пандемии остались без работы. Детали доступны по этому адресу.







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