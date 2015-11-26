сегодня



Гитарист DEF LEPPARD : «Мне-то на Зал славы пофиг, а вот фанатам важно»



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen прокомментировал включение группы в Зал славы рок-н-ролла:



«Лично для меня это не имеет значения, но для фанатов — другое дело. В течение пятнадцати лет мы могли туда попасть, но нас не вводили, и это бесило наших фанатов. Ну сами понимаете: "Ребята, у вас два бриллиантовых альбома, так какого вы всё еще не там?"».



Будучи участником команды более 35 лет, Collen считает, что группа по-прежнему креативна:



«Концепцией нашей команды всегда было создание гибрида между QUEEN, LED ZEPPELIN, AC/DC, RUSH, PRINCE... Всё и вся. Последний тур был для нас лучшим, и это меня очень радует. Это мотивирует на продолжение. Это магия, самая что ни на есть!»















+0 -0



( 1 )





просмотров: 176

