Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*Новая песня DEATH ANGEL 62
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 35
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 32
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



5 апр 2019 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мне-то на Зал славы пофиг, а вот фанатам важно»

4 апр 2019 : 		 DEF LEPPARD опубликовали видео об изнанке церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

30 мар 2019 : 		 DEF LEPPARD введены в Зал славы рок-н-ролла

28 мар 2019 : 		 DEF LEPPARD в "The Howard Stern Show"

14 мар 2019 : 		 Теперь официально: BRIAN MAY введёт DEF LEPPARD в Зал славы рок-н-ролла

1 мар 2019 : 		 VIVIAN CAMPBELL намекнул, кто представит DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла

24 янв 2019 : 		 Гитарист DEF LEPPARD хотел записать кавер-версию ABBA

20 янв 2019 : 		 RICK ALLEN благодарен фанатам за то, что DEF LEPPARD попадут в Зал Славы Рок-н-ролла

13 янв 2019 : 		 Рассказ о туре DEF LEPPARD

8 янв 2019 : 		 JOE ELLIOTT рассказал, что DEF LEPPARD не видели реальных денег до 1988 года

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео DEF LEPPARD

14 дек 2018 : 		 DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла

29 ноя 2018 : 		 Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD

13 окт 2018 : 		 Рождественская песня от DEF LEPPARD

12 окт 2018 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD получил золото

28 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Мика Ронсона

13 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

25 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD, ELYSIAN BREWING и ROCK & BREWS выпускают пиво

19 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD записали кавер на песню DEPECHE MODE

19 июн 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме

1 июн 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

29 май 2018 : 		 DEF LEPPARD записали две песни для SPOTIFY

28 май 2018 : 		 Гитарист TRIXTER вновь выступает с DEF LEPPARD

24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Гитарист DEF LEPPARD: «Мне-то на Зал славы пофиг, а вот фанатам важно»



*
zoom
*
* *
Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen прокомментировал включение группы в Зал славы рок-н-ролла:

«Лично для меня это не имеет значения, но для фанатов — другое дело. В течение пятнадцати лет мы могли туда попасть, но нас не вводили, и это бесило наших фанатов. Ну сами понимаете: "Ребята, у вас два бриллиантовых альбома, так какого вы всё еще не там?"».

Будучи участником команды более 35 лет, Collen считает, что группа по-прежнему креативна:

«Концепцией нашей команды всегда было создание гибрида между QUEEN, LED ZEPPELIN, AC/DC, RUSH, PRINCE... Всё и вся. Последний тур был для нас лучшим, и это меня очень радует. Это мотивирует на продолжение. Это магия, самая что ни на есть!»

DEF LEPPARD Guitarist PHIL COLLEN Talks Rock And Roll Hall Of Fame Induction -






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

HailtoSlave


5 апр 2019, 07:53		А можно рок-группе в зал славы хип-хопа? Или стрелочка не поворачивается?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 176

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом