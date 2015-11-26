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Новое видео гитариста DEF LEPPARD



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen представил видео на свою версию "Quadrant 4", записанную при участии коллег по DELTA DEEP — Forrest'a Robinson'a (барабаны) и Craig'a Martini (бас).







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