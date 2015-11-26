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*Новое видео PESTILENCE 36
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Def Leppard

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28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя
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DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise



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DEF LEPPARD объявили о старте сотрудничества с Luxury Merchandise, детали которого доступны на www.projectpresents.com.

DEF LEPPARD Collaborates With








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