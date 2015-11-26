2 авг 2020



30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD : четвертая неделя, часть II



DEF LEPPARD запустили серию видеороликов, названных "30 Day Fitness Challenge With Phil Collen", которые включают 30-дневную фитнес-программу. Collen'у 62 года, и он старается держать себя в форме. Видео о четвертой неделе, часть II доступна ниже.







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