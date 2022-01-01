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Def Leppard

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Новая песня DEF LEPPARD



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"Take What You Want", новая песня группы DEF LEPPARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Diamond Star Halos", выходящего 27 мая на Ume:

01. Take What You Want

02. Kick

03. Fire It Up

04. This Guitar (feat. Alison Krauss]

05. Sos Emergency

06. Liquid Dust

07. U Rok Mi

08. Goodbye For Good This Time

09. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can't Help You Now)

13. Lifeless (feat. Alison Krauss)

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity

DEF LEPPARD Releases New Single 'Take What You Want'















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