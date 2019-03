сегодня



DEF LEPPARD введены в Зал славы рок-н-ролла



DEF LEPPARD были введен в Зал славы рок-н-ролла 29 марта — спустя 14 лет после того, как британские рокеры впервые получили право на участие.



34-я ежегодная церемония состоялась в Бруклине, нью-йоркском Центре Barclays, и на ней выступили DEF LEPPARD, которых представил Брайан Мэй из QUEEN.



«Мы с [вокалистом] Джо [Эллиоттом] разделили много драгоценных и забавных моментов, — вспоминает Мэй. — У нас крепкая связь, и он один из моих самых дорогих друзей. Когда появились новости о кончине Фредди Меркьюри, мне первым позвонил Джо Эллиотт».



Участниками DEF LEPPARD, попавшими в Зал славы, сталн ынешний состав — Эллиотт, гитаристы Фил Коллен и Вивиан Кэмпбелл, басист Рик Сэвидж и барабанщик Рик Аллен, наряду с основателем гитаристом Питом Уиллисом и покойным гитаристом LEPPARD Стивом Кларком.



Эллиотт выступил с приветственной речью от имени DEF LEPPARD, сказав аудитории:



«Песни, которые мы написали на протяжении многих лет, всегда были нашим главным приоритетом. И хотя казалось, что за каждым углом на нас надвигалась трагедия, мы просто не были позволяли ей произойти. Но это правда, и казалось, что каждый раз, когда мы добивались какого-нибудь музыкального прогресса, жизнь несколько сбивала нас с ног. "Pyromania" — это бешеный успех… Тогда у Рика произошел несчастный случай, который изменил его жизнь. Он пережил это и вернулся с другой стороны ещё сильнее. "Hysteria" принесла нам глобальный успех, которого мы всегда жаждали… А затем мы потеряли Стива. Но мы выжили и стали ещё сильнее. И так всегда и было на протяжении всей нашей карьеры. Итак, давайте посмотрим правде в глаза: если алкоголизм, автокатастрофы и рак не смогли нас убить, у девяностых просто не было шансов на это».



Эллиот также поблагодарил своих родителей, сказав, что его отец одолжил группе 150 фунтов, чтобы они смогли записать их первый альбом в 1978 году, в то время как его мать научила его играть первые аккорды на гитаре: «С тех пор я выучил ещё два, и я понял, что на самом деле они вам вообще не нужны».



Во время церемонии были сыграны хиты группы: "Hysteria", "Rock Of Ages", "Photograph" и "Pour Some Sugar On Me".



























+1 -1









просмотров: 171