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Косметичка от DEF LEPPARD



DEF LEPPARD по случаю 45-летия решили порадовать всех поклонников «навести марафет» — детали доступны на www.rockandrollbeauty.com.



Благодаря уникальному сотрудничеству с DEF LEPPARD и дизайнерами Rock And Roll Beauty появилась эта уникальная и ностальгическая коллекция. От единственной в своём роде легендарной треугольной палитры Artistry с 14 яркими оттенками до персиковых румян с тиснением «Юнион Джек» — каждый продукт линии был разработан, чтобы отразить эпоху рок-н-ролла, которая поистине была новаторским музыкальным явлением. В коллекцию входят палитры теней для век и палетки теней, помады и масла для губ, корректоры, свечи, кисти и кисточки для макияжа, декоративные накладки для ногтей, аксессуары и многое другое. Коллекция из 19 предметов с мерцающими розовыми и металлическими оттенками, такими как Rocket Blue, отличается высокой пигментацией и создана для того, чтобы вы выглядели как рок-звезда.







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