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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Def Leppard

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|||| 22 май 2023

DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет



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DEF LEPPARD по случаю выпуска "Drastic Symphonies" отыграли в культовом клубе The Leadmill на 850 мест. Это самая маленькая по вместимости площадка, на которой группа выступала в Европе за последние 35 лет:

01. Action (SWEET cover)
02. Fire It Up
03. Let It Go
04. Too Late For Love
05. Excitable
06. Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
07. Slang
08. Kick
09. Bringin' On The Heartbreak
10. Switch 625
11. Hysteria
12. Pour Some Sugar On Me

Encore:

13. Wasted (first live performance since 2018)




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