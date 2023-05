22 май 2023



DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет



DEF LEPPARD по случаю выпуска "Drastic Symphonies" отыграли в культовом клубе The Leadmill на 850 мест. Это самая маленькая по вместимости площадка, на которой группа выступала в Европе за последние 35 лет:



01. Action (SWEET cover)

02. Fire It Up

03. Let It Go

04. Too Late For Love

05. Excitable

06. Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)

07. Slang

08. Kick

09. Bringin' On The Heartbreak

10. Switch 625

11. Hysteria

12. Pour Some Sugar On Me



Encore:



13. Wasted (first live performance since 2018)







+1 -0



просмотров: 412