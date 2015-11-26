DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла

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все новости группы
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Великобритания
15 мар 2017 :
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DEF LEPPARD не планируют отмечать сорокалетие
13 янв 2017 :
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Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD
4 дек 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
21 ноя 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
12 ноя 2016 :
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Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет зимой
25 июн 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
22 июн 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
19 май 2016 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
12 май 2016 :
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DEF LEPPARD встретились с DEAF LEOPARDS
11 май 2016 :
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DEF LEPPARD встретятся с глухими детьми
27 апр 2016 :
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Гитарист DEF LEPPARD: «Сказанная мной правда принесла мне много неприятностей в жизни»
18 апр 2016 :
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Гитарист DEF LEPPARD прояснил свои слова о GUNS N' ROSES
9 апр 2016 :
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Гитарист DEF LEPPARD вновь собирает RIVERDOGS?
6 апр 2016 :
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Вокалист DEF LEPPARD заявил, что проблемы с вокалом у него не из-за пения
27 мар 2016 :
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Вокалист DEF LEPPARD поправился после болезни
4 фев 2016 :
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Гитарист DEF LEPPARD критикует реюнион GUNS N' ROSES
29 янв 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
28 янв 2016 :
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Вокалисты LAST IN LINE, MR. BIG, WINGER подменили вокалиста DEF LEPPARD
27 янв 2016 :
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Вокалист DEF LEPPARD о реюнионе GUNS N' ROSES
11 дек 2015 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
3 дек 2015 :
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Вокалист DEF LEPPARD о постоянстве состава
27 ноя 2015 :
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Вокалист DEF LEPPARD: «Мы всегда были ближе к поп-музыке, чем к металлу»
12 ноя 2015 :
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Успехи в чартах DEF LEPPARD
3 ноя 2015 :
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Музыканты DEF LEPPARD отвечают на вопросы
31 окт 2015 :
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Новое видео DEF LEPPARD
30 окт 2015 :
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DEF LEPPARD: «Мы хотели сделать альбом в духе классики»
28 окт 2015 :
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Музыканты DEF LEPPARD выбирают любимые песни
17 окт 2015 :
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Новая песня DEF LEPPARD
16 окт 2015 :
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Бонус-треки нового альбома DEF LEPPARD
3 окт 2015 :
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Официальное видео с текстом от DEF LEPPARD
2 окт 2015 :
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Вокалистка DELTA DEEP на новой песне DEF LEPPARD
18 сен 2015 :
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Новая песня DEF LEPPARD
15 сен 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD
3 сен 2015 :
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Тизер нового альбома DEF LEPPARD
25 авг 2015 :
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Колыбельные от DEF LEPPARD
24 июл 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD: «Мы не связывались с лейблами во время записи альбома»
21 июл 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD: «Не хочу иметь ничего общего с клоуном Trump'ом»
7 июл 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD: "Spotify не лучше Napster"
29 июн 2015 :
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DEF LEPPARD открыли тур в США
23 июн 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD о своем здоровье
20 июн 2015 :
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Гитарист TRIXTER заменит гитариста DEF LEPPARD
4 май 2015 :
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Новый альбом DEF LEPPARD выйдет осенью
22 апр 2015 :
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DEF LEPPARD: «Нам не нужно выпускать новую музыку, чтобы продавать билеты на концерты»
17 апр 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом — лучший за 23 года!»
17 апр 2015 :
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DEF LEPPARD открыли тур в Канаде
14 апр 2015 :
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DEF LEPPARD в "La Voix"
6 апр 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом — лучший со времён "Hysteria"»
19 мар 2015 :
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DEF LEPPARD выступят в заключительной серии сезона шоу "La Voix"
10 мар 2015 :
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DEF LEPPARD завершили запись альбома
3 мар 2015 :
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В начале 2016 года DEF LEPPARD полностью исполнят "Pyromania"
14 фев 2015 :
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Выход нового альбома DEF LEPPARD отложен
26 янв 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD надеется, что рак не вернётся
10 янв 2015 :
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Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме: "Если выйдет отстой - я не виноват!"
23 дек 2014 :
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Вокалист DEF LEPPARD о новом альбоме
18 дек 2014 :
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RICK ALLEN: "Партии барабанов для нового альбома DEF LEPPARD записаны"
7 дек 2014 :
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DEF LEPPARD возобновили работу над новым студийным альбомом
22 ноя 2014 :
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Новый альбом DEF LEPPARD должен выйти в 2015 году
4 ноя 2014 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
15 окт 2014 :
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Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от DEF LEPPARD
10 окт 2014 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD с гитаристом TRIXTER
29 сен 2014 :
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Гитарист TRIXTER выступил с DEF LEPPARD
1 авг 2014 :
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Гитарист DEF LEPPARD проходит новый этап лечения
28 июл 2014 :
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Вокалист DEF LEPPARD: «Новые концерты в Вегасе состоятся не раньше 2015!»
21 фев 2014 :
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Видео с текстом от DEF LEPPARD
11 фев 2014 :
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Семплы песен из делюкс-издания DEF LEPPARD "Slang"
23 янв 2014 :
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Делюкс-издание "Slang" DEF LEPPARD выйдет в феврале
10 янв 2014 :
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Вокалист DEF LEPPARD о Филе Эверли
6 янв 2014 :
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DEF LEPPARD начнут запись в феврале
27 дек 2013 :
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DEF LEPPARD планируют концерты по альбому 'Pyromania' в Лас-Вегасе
25 дек 2013 :
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DEF LEPPARD не будут судиться с ONE DIRECTION
17 дек 2013 :
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Музыканты DEF LEPPARD в программе "The Voice"
15 ноя 2013 :
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Семплы песен из нового релиза DEF LEPPARD
7 ноя 2013 :
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У гитариста DEF LEPPARD VIVIAN’A CAMPBELL’A подтвердили ремиссию
30 сен 2013 :
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Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD
4 сен 2013 :
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Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD
8 авг 2013 :
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Детали CD, DVD и Blu-Ray "VIVA! Hysteria" DEF LEPPARD
7 авг 2013 :
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Фильм DEF LEPPARD 'Viva! Hysteria' появится в кино в октябре
24 июн 2013 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
18 июн 2013 :
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Редкое концертное видео DEF LEPPARD
11 июн 2013 :
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Гитарист DEF LEPPARD лечится от рака
13 апр 2013 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
7 апр 2013 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
27 мар 2013 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
23 мар 2013 :
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Гитарист DEF LEPPARD рассказывает о серии выступлений в Лас-Вегасе
20 мар 2013 :
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Новая версия DEF LEPPARD 'Hysteria'
13 фев 2013 :
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"When Love & Hate Collide" DEF LEPPARD будет выпущена в виде сингла
24 янв 2013 :
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Вокалист DEF LEPPARD надеется, что выступления в Лас-Вегасе приведут группу к новому альбому
11 янв 2013 :
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Вокалист DEF LEPPARD критикует бывший лейбл из-за прав на бэк-каталог
19 дек 2012 :
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Акустика от DEF LEPPARD
13 ноя 2012 :
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DEF LEPPARD целиком исполнят 'Hysteria' во время концертов в Лас-Вегасе
9 сен 2012 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
13 июл 2012 :
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DEF LEPPARD отмечают 25-летие "Hysteria" в программе "In The Studio"
25 июн 2012 :
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Видео с текстом от DEF LEPPARD
16 июн 2012 :
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DEF LEPPARD в программе "Fox & Friends"
8 июн 2012 :
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Видеосъёмка выступления DEF LEPPARD
6 июн 2012 :
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DEF LEPPARD в "The Tonight Show With Jay Leno"
4 июн 2012 :
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Две новые версии хитов DEF LEPPARD
31 май 2012 :
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DEF LEPPARD отыграют редкое клубное выступление для "YouTube Presents"
25 май 2012 :
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Обложки новых синглов DEF LEPPARD
18 май 2012 :
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DEF LEPPARD записывают новые версии 'Rock Of Ages', 'Pour Some Sugar On Me'
16 май 2012 :
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TOM CRUISE исполняет 'Pour Some Sugar On Me' DEF LEPPARD
20 фев 2012 :
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Акустика от гитариста DEF LEPPARD
19 янв 2012 :
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LADY GAGA призналась в любви к DEF LEPPARD
11 июн 2011 :
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Качественное видео с выступления DEF LEPPARD
6 июн 2011 :
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Концертный альбом DEF LEPPARD доступен для прослушивания
5 июн 2011 :
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Японская версия "Mirrorball" DEF LEPPARD выйдет с бонусом
2 июн 2011 :
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Закулисные съемки с репетиции DEF LEPPARD
14 май 2011 :
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Новый трек гитариста DEF LEPPARD
12 май 2011 :
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DEF LEPPARD в программе "The Tonight Show With Jay Leno"
5 май 2011 :
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В Европе "Mirrorball" DEF LEPPARD выйдет на Frontiers
29 апр 2011 :
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Трек-лист бонус-DVD к новому концертному релизу DEF LEPPARD
12 апр 2011 :
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Новая песня DEF LEPPARD
8 апр 2011 :
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Трек-лист концертного альбома DEF LEPPARD
17 мар 2011 :
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DEF LEPPARD исполнили две песни в акустике
3 мар 2011 :
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Вокалист DEF LEPPARD заявил, что новые песни очень разные
23 фев 2011 :
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Название нового концертного альбома DEF LEPPARD
17 фев 2011 :
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Вокалист DEF LEPPARD почтил память Гэри Мура
28 янв 2011 :
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Концертный альбом DEF LEPPARD выйдет в мае
8 янв 2011 :
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Трибьют-группа DEF LEPPARD ищет однорукого барабанщика
5 янв 2011 :
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VIVIAN CAMPBELL исполнил классику DEF LEPPARD, THIN LIZZY, FREE
2 янв 2011 :
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Вокалист DEF LEPPARD о концертном диске
13 сен 2010 :
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Вокалист DEF LEPPARD запустит линейку пива
19 июл 2010 :
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Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen женился
26 янв 2010 :
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Трибьют DEF LEPPARD выйдет летом
5 май 2009 :
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Подробности о переизданиях DEF LEPPARD
2 мар 2009 :
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DEF LEPPARD работают над делюкс-изданиями
23 сен 2008 :
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DEF LEPPARD откроют сезон НХЛ в Северной Америке
27 май 2008 :
|
Joe Elliott (DEF LEPPARD): "Что может быть лучше, чем рок-н-ролл? Именно - ничего."
8 май 2008 :
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Новый альбом DEF LEPPARD штурмует чарты
28 мар 2008 :
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DEF LEPPARD появятся в игре "Guitar Hero 4"
3 мар 2008 :
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В Японии новый альбом DEF LEPPARD выйдет с бонусом и DVD
3 фев 2008 :
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Выход нового альбома DEF LEPPARD отложен на май
23 янв 2008 :
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Новый альбом DEF LEPPARD выйдет в марте
3 янв 2007 :
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Планы DEF LEPPARD на новый год
24 авг 2006 :
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Подробности о deluxe-издании альбома DEF LEPPARD "Hysteria"
12 июн 2006 :
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DEF LEPPARD: Видеоклип "Rock On" в сети
31 мар 2006 :
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DEF LEPPARD: все детали о новом альбоме "Yeah!"
19 окт 2005 :
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DEF LEPPARD: детали "Rock Of Ages: The DVD Collection"
9 авг 2005 :
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DEF LEPPARD: подробности о сольнике Vivian'а Campbell'а
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сегодня
DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла
Зал славы рок-н-ролла объявил имена тех, кто будет включён в него в 2019 году — это DEF LEPPARD (они стали победителями в голосовании), RADIOHEAD, Janet Jackson, Stevie Nicks, THE CURE, ROXY MUSIC и THE ZOMBIES. DEF LEPPARD попадут в зал с первой попытки.
Joe Elliot: «Прежде всего огромное спасибо всем нашим фэнам и ранее включённым за то, что голосовали за нас. Поздравляем всех наших коллег, которых также будут принимать вместе с нами. Мы встанем в один ряд с удивительными мастерами прошлого и настоящего. Это невероятная честь для нас!»
Phil Collen: «Мы начали 2018 год в Royal Albert Hall и теперь завершаем всё это признанием от Зала славы рок-н-ролла — блестяще!»
Rick Savage: «Включение в Зал славы рок-н-ролла ставит DEF LEPPARD в один ряд с коллегами, которых мы всегда ценили и которыми восхищались. Мы с нетерпением ждём церемонии».
Vivian Campbell: «Когда я попал в DEF LEPPARD после сотрудничества с другими группами, для меня было очевидно, что их амбиции распространяются на большее. Как поклонник группы с ранних лет я знал, что музыкальные амбиции и смешение жанров способствовали созданию уникального звучания LEPPARD. После 26 лет в составе я могу заверить вас, что трудовая этика и общая фокусировка на процессе так же сильны и по сей день».
Rick Allen: «Для DEF LEPPARD большая честь быть включёнными в этом году в программу по введению со многими другими талантливыми и достойными артистами».
Elliott в разговоре с Rolling Stone сообщил, что был рад узнать о том, что оригинальный гитарист Pete Willis, который был уволен после второго альбома группы, включён в список участников, которые будут введены в Зал славы рок-н-ролла в следующем году.
«Pete приглашён. Совершенно точно. Придёт он или нет, зависит только от него. Возможно, нам придётся тащить его за волосы. Но он заслуживает того, чтобы быть введённым, так как он был вовлечён в первые три альбома. Многие люди не знают, что он играл до середины "Pyromania". Он внёс столько же, сколько кто-либо ещё на первых двух альбомах. И конечно же, он заслуживает того, чтобы быт включённым. Я не видел его 14 лет. Я не знаю, в курсе ли он об этом. Мы собираемся связаться с ним в ближайшие пару дней, и сейчас, когда всё давно улеглось, посмотрим, захочет ли он прийти».
На вопрос о том, не планируют ли DEF LEPPARD выступить с ним, Joe ответил:
«Я не думал об этом, но вряд ли мы будем играть что-нибудь из столь далекого прошлого. Но быть там — это часть процесса. Pete немного отошёл от такого рода вещей, поэтому он, может, и не захочет быть с нами вместе. На самом деле будет правильным, если он придёт и получит то, что ему причитается по праву, или как оно всё работает, но успех группы был в основном связан, по сути, с другим периодом. Я думаю, что кто-то справедливо скажет, что причина, по которой мы были номинированы, скорее всего, из-за тех работ, что мы сделали после его ухода. Но он помог нам заложить основу для того, что должно было произойти, однако успех больше связан с Phil'ом и Steve'ом, а потом уже с Vivian'ом. Это как ракета, которая летит на Луну. Толчок, которые даёт старт за пару минут, является важным. Но о нём забывается, когда она выходит на орбиту. Pete, можно сказать, из таких парней. Он был неотъемлемой частью группы, когда мы начали, но мы пошли разными путями. В 1982 году стало ясно, что мы не можем продолжать вместе с ним. С ним у нас было четыре года, а всего в нашей карьере их уже сорок. И есть ещё 36 лет, к которым он не имеет никакого отношения. Играть с ним может быть немного странно, но я не понимаю, почему он не может прийти, если хочет. Он всегда желанный гость».
Помимо Willis'a в составе на введение указан и покойный Стив Кларк.
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