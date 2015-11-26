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Def Leppard

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19 июн 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме

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24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

27 мар 2018 : 		 Первый из четырех бокс-сетов DEF LEPPARD выйдет летом

8 мар 2018 : 		 Винил DEF LEPPARD выйдет весной

23 ноя 2017 : 		 DEF LEPPARD приступили к сочинению

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14 июл 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEF LEPPARD

9 июн 2017 : 		 Бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

19 апр 2017 : 		 PHIL COLLEN и TARYN MANNING исполнили хит DEF LEPPARD для комедийного телешоу

3 апр 2017 : 		 DEF LEPPARD отметили юбилей

24 мар 2017 : 		 Первый ЕР DEF LEPPARD выйдет на виниле
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DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла



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Зал славы рок-н-ролла объявил имена тех, кто будет включён в него в 2019 году — это DEF LEPPARD (они стали победителями в голосовании), RADIOHEAD, Janet Jackson, Stevie Nicks, THE CURE, ROXY MUSIC и THE ZOMBIES. DEF LEPPARD попадут в зал с первой попытки.

Joe Elliot: «Прежде всего огромное спасибо всем нашим фэнам и ранее включённым за то, что голосовали за нас. Поздравляем всех наших коллег, которых также будут принимать вместе с нами. Мы встанем в один ряд с удивительными мастерами прошлого и настоящего. Это невероятная честь для нас!»

Phil Collen: «Мы начали 2018 год в Royal Albert Hall и теперь завершаем всё это признанием от Зала славы рок-н-ролла — блестяще!»

Rick Savage: «Включение в Зал славы рок-н-ролла ставит DEF LEPPARD в один ряд с коллегами, которых мы всегда ценили и которыми восхищались. Мы с нетерпением ждём церемонии».

Vivian Campbell: «Когда я попал в DEF LEPPARD после сотрудничества с другими группами, для меня было очевидно, что их амбиции распространяются на большее. Как поклонник группы с ранних лет я знал, что музыкальные амбиции и смешение жанров способствовали созданию уникального звучания LEPPARD. После 26 лет в составе я могу заверить вас, что трудовая этика и общая фокусировка на процессе так же сильны и по сей день».

Rick Allen: «Для DEF LEPPARD большая честь быть включёнными в этом году в программу по введению со многими другими талантливыми и достойными артистами».

Elliott в разговоре с Rolling Stone сообщил, что был рад узнать о том, что оригинальный гитарист Pete Willis, который был уволен после второго альбома группы, включён в список участников, которые будут введены в Зал славы рок-н-ролла в следующем году.

«Pete приглашён. Совершенно точно. Придёт он или нет, зависит только от него. Возможно, нам придётся тащить его за волосы. Но он заслуживает того, чтобы быть введённым, так как он был вовлечён в первые три альбома. Многие люди не знают, что он играл до середины "Pyromania". Он внёс столько же, сколько кто-либо ещё на первых двух альбомах. И конечно же, он заслуживает того, чтобы быт включённым. Я не видел его 14 лет. Я не знаю, в курсе ли он об этом. Мы собираемся связаться с ним в ближайшие пару дней, и сейчас, когда всё давно улеглось, посмотрим, захочет ли он прийти».

На вопрос о том, не планируют ли DEF LEPPARD выступить с ним, Joe ответил:

«Я не думал об этом, но вряд ли мы будем играть что-нибудь из столь далекого прошлого. Но быть там — это часть процесса. Pete немного отошёл от такого рода вещей, поэтому он, может, и не захочет быть с нами вместе. На самом деле будет правильным, если он придёт и получит то, что ему причитается по праву, или как оно всё работает, но успех группы был в основном связан, по сути, с другим периодом. Я думаю, что кто-то справедливо скажет, что причина, по которой мы были номинированы, скорее всего, из-за тех работ, что мы сделали после его ухода. Но он помог нам заложить основу для того, что должно было произойти, однако успех больше связан с Phil'ом и Steve'ом, а потом уже с Vivian'ом. Это как ракета, которая летит на Луну. Толчок, которые даёт старт за пару минут, является важным. Но о нём забывается, когда она выходит на орбиту. Pete, можно сказать, из таких парней. Он был неотъемлемой частью группы, когда мы начали, но мы пошли разными путями. В 1982 году стало ясно, что мы не можем продолжать вместе с ним. С ним у нас было четыре года, а всего в нашей карьере их уже сорок. И есть ещё 36 лет, к которым он не имеет никакого отношения. Играть с ним может быть немного странно, но я не понимаю, почему он не может прийти, если хочет. Он всегда желанный гость».

Помимо Willis'a в составе на введение указан и покойный Стив Кларк.



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