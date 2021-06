сегодня



Видео барабанщика DEF LEPPARD



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen исполнил композицию "River Of Rain" вместе со своей женой Lauren Monroe. Этот трек вошёл в новый альбом "Under the Wolf Moon", выпущенный в феврале на Cherry Bomb Records.













